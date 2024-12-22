"ظهور أول لمحترف الفريق".. تشكيل الأهلي المتوقع أمام شباب بلوزداد

"مش هلعب".. الزنفلي يكشف عن رفضه لطلب كولر بالمباراة الأخيرة مع

القاهرة ـ مصراوي:

استقر المدير الفني السويسري للأهلي مارسيل كولر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة شباب بلوزداد اليوم الأحد في دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الأهلي نظيره شباب بلوزداد عند السادسة من مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يشهد التشكيل المتوقع ظهور أول للاعب المغربي أشرف داري كأساسيًا مع الأهلي لأول مرة بالموسم الجاري.

وسبق وشارك اللاعب باللحظات الأخيرة من مباراة الأهلي ونظيره العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال كظهور وحيد له بالموسم الجاري.

ومن المتوقع أن يبدأ كولر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - أشرف داري - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل "كوكا" أو محمد مجدي "أفشة" - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - رضا سليم.

ويمتلك الأهلي قبل المباراة 4 نقاط في رصيده يحتل بهم المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة بفارق نقطة عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثالث.

وتضم المجموعة كذلك نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي المتصدر بـ 5 نقاط والذي خاض مباراة الجولة الثالثة أمام ستاد أبيدجان الإيفواري المتذيل للترتيب برصيد نقطة.

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