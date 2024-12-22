"تفوق أحمر ومتعب الهداف".. تاريخ مواجهات الأهلي والأندية الجزائرية قبل مباراة شباب بلوزداد

كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره شباب بلوزداد الجزائري اليوم، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي، نظيره شباب بلوزداد اليوم، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الثالثة المؤجلة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستكون هذه هى المواجهة الخامسة التي تجمع بين النادي الأهلي وفريق شباب بلوزداد الجزائري، حيث سبق أن تواجها معاً في 4 مباريات من قبل.

وخلال 4 مواجهات سابقة جمعت الفريقين معاً، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في مباراتين، حضر التعادل في مثلهما ولم يتلقى المارد الأحمر أي هزيمة.

وكان أول لقاء يجمع بين الفريقين، في بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2008، انتهى لصالح المارد الأحمر بهدف دون مقابل.

ونجح لاعبو المارد الأحمر، في تسجيل هدفين في مرمى الفريق الجزائري، فيما لم تسكن شباكهم أي أهداف.

وبشكل عام تعد هذه هى المواجهة رقم 27، التي تجمع بين الأهلي والأندية الجزائرية في مختلف البطولات، حيث سبق أن واجه المارد الأحمر أندية الجزائر في 26 مباراة من قبل، وهم أندية: "مولودية الجزائر، شباب بلوزداد، وفاق سطيف وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة الجزائري".

ونجح الأهلي خلال 26 مباراة، في تحقيق الفوز في 11 لقاء، تلقى الهزيمة في 7 لقاءات وحضر التعادل في 8 مباريات.

وسجل لاعبو المارد الأحمر في مرمى الأندية الجزائرية 29 هدفاً وتلقت شباكهم 19 هدفاً فقط.

ويأتي عماد متعب أيضاً في صدارة هداف تاريخ مواجهات الأهلي والأندية الجزائرية، برصيد 4 أهداف.