ملف رياضة مصراوي.. شكوتان من الزمالك.. سقوط مانشستر سيتي.. انطلاق كأس الخليج العربي

كتب - محمد القرش:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس السبت، أبرزها شكوتان من الزمالك، سقوط مانشستر سيتي أمام أستون فيلا، انطلاق كأس الخليج العربي.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار مصراوي أمس السبت:

سقوط السيتي وخماسية أرسنال.. ماذا حدث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

شهدت مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أُقيمت اليوم، لقاءات نارية ونتائج غير متوقعة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

منتخب الكويت يتعادل مع عمان في افتتاح كأس الخليج العربي

انتهت مباراة الكويت وعمان التي أٌقيمت اليوم السبت، في افتتاح بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" على ملعب استاد جابر الأحمد الدولي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"حملة إرهاب ممنهجة".. الزمالك يطالب بتحقيق عاجل مع حكام مباراة سيراميكا

تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية بشأن التجاوزات والأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباريات الأخيرة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رسميا.. الزمالك يعلن شكوى أرون بوبيندزا في "الفيفا"

أعلن عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تقديم شكوى رسميا في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد المهاجم الجابوني آرون بوبيندزا لاعب رابيد بوخارست الروماني.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد بلاغ للنائب العام.. محمد عادل حكما لمباراة في دوري المحترفين المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمد عادل حكما لمباراة وادي دجلة ومنتخب السويس في الجولة 14 من دوري المحترفين المصري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بالزي العسكري.. بدر المطوع يسترجع ذكرياته مع منتخب الإمارات (صور)

ظهر لاعب المنتخب الوطني الإماراتي السابق بدر المطوع بالزي العسكري في لقطة من مباراة منتخب قطر والإمارات، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

شادي محمد يغيب عن مباراتي الأهلي للسيدات المقبلتين

يغيب شادي محمد مدير جهاز الكرة النسائية في النادي الأهلي، عن مباراتي سيدات الأهلي المقبلتين، في الدوري المصري للسيدات، بسبب تعرضه للطرد في مباراة الفريق السابقة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

غياب سام مرسي عن مباراة إبسويتش تاون وأرسنال في الدوري الإنجليزي

شارك لاعب خط الوسط المصري، سام مرسي، في خسارة فريق إبسويتش تاون أمام نيوكاسل يونايتد برباعية دون رد على ملعب بورتمان رود.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة قطر والإمارات في مباراة كأس الخليج

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، نتيجة مباراة المنتخب القطري مع نظيره منتخب الإمارات، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أتليتكو مدريد يحقق فوزاً قاتلاً على حساب فريق أتليتكو مدريد بالدوري الإسباني

تمكن فريق أتليتكو مدريد من تحقيق فوزاً قاتلاً على حساب نظيره فريق برشلونة، بعد تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 18 ببطولة الدوري الألماني.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا