لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شباب بلوزداد

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

- -
16:00

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
17:15

اشبيلية

جميع المباريات

إعلان

مصدر يكشف مفاجأة بشأن موقف هاني أبو ريدة من الإشراف على المنتخب الوطني

12:28 ص الأحد 22 ديسمبر 2024

هاني أبو ريدة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة تولي هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مهمة الإشراف على المنتخب الأول.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "هاني أبو ريدة سيكون المشرف على منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن".

وكان هاني أبو ريدة فاز برئاسة الاتحاد المصري بالتزكية، بعد عدم ترشح أي قائمة أخرى أمامه.

وفاز هاني أبو ريدة وقائمته بالانتخابات بعد الحصول على 107 صوت من أصل 115 صوتا.

أقرأ أيضاً:
أول تعليق من جوارديولا بعد هزيمة مان سيتي بثنائية من أستون فيلا

هاني أبو ريدة منتخب مصر اتحاد الكرة المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تحذير ونصائح وكشف الحقائق.. أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال تفقده أكاديمية الشرطة
اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة
هل شتاء 2025 الأكثر برودة منذ سنوات؟.. الأرصاد توضح