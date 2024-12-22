مصدر يكشف مفاجأة بشأن موقف هاني أبو ريدة من الإشراف على المنتخب الوطني

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة تولي هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مهمة الإشراف على المنتخب الأول.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "هاني أبو ريدة سيكون المشرف على منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن".

وكان هاني أبو ريدة فاز برئاسة الاتحاد المصري بالتزكية، بعد عدم ترشح أي قائمة أخرى أمامه.

وفاز هاني أبو ريدة وقائمته بالانتخابات بعد الحصول على 107 صوت من أصل 115 صوتا.

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