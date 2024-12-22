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"حملة إرهاب ممنهجة".. الزمالك يطالب بتحقيق عاجل مع حكام مباراة سيراميكا

12:08 ص الأحد 22 ديسمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    الزمالك في مواجهة سيراميكا كليوباترا
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا
  • عرض 12 صورة
    مباراة سيراميكا كليوباترا والزمالك
  • عرض 12 صورة
    مباراة سيراميكا والزمالك
  • عرض 12 صورة
    الزمالك وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك وسيراميكا
  • عرض 12 صورة
    الجهاز الفني للزمالك
  • عرض 12 صورة
    الجهاز الفني للزمالك
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كتب - محمد القرش:

تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية بشأن التجاوزات والأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباريات الأخيرة.

وطالب نادي الزمالك في شكواه منع طاقم تحكيم مباراة سيراميكا كليوباترا من إدارة مباريات الفريق الأول لكرة القدم، والتحقيق العاجل مع كل المخطئين من الحكام.

وتضمنت الشكوى التأكيد على ما يلي:

1- حرص النادي على نجاح المسابقات في أجواء من العدالة والمساواة، وأن مجلس الإدارة يدرك واجبه تجاه النادي وجماهيره ويملك أدوات الحفاظ على حقوقه.

2 - التأكيد على أن الفترة الأخيرة شهدت حملة ممنهجة لإرهاب الحكام وخلط الأوراق وتزييف الحقائق لمصلحة طرف بعينه، دبر ونفذ هذه الحملة.

3- تلك الحملة حققت بعض غاياتها وقادت التحكيم إلى أخطاء فجه كان آخرها ما ارتكبه طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا في مسابقة الدوري الممتاز.

4- حكم المباراة الأخيرة دأب علي مخالفه القانون وارتكاب أخطاء ضد نادي الزمالك على نحو ما تم تفصيله بالشكوى.

5 - حكم مباراة سيراميكا سبق وأن كشف عن افتقاد الحيادية والموضوعية على نحو يستوجب المحاسبة.

وطالب نادي الزمالك بسرعة تدارك الأمر بخطوات إصلاحية جادة وفعالة أهمها:

* إجراء تحقيق عاجل وإعلان النتائج بكل شفافية.

* منع طاقم التحكيم المذكور من إدارة مباريات الفريق الأول لكرة القدم.

* إحالة كل من يثبت فقدانه للحيادية والنزاهة إلى لجنة الانضباط.

وأكد مجلس الإدارة أنه يراقب عن كثب ما سيتخذه اتحاد الكرة ورابطة الأندية من خطوات لتصحيح المسار، ولن يسمح باستمرار تلك التجاوزات، وأن الزمالك يملك من الأدوات والإجراءات القانونية التصعيدية التي تحمي حقوق النادي ومطالبه العادلة.

يُذكر أن مباراة الزمالك وسيراميكا انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

شكوى الزمالك الزمالك الزمالك وسيراميكا اتحاد الكرة المصري حكم مباراة الزمالك
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