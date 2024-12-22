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"صفقة من الملاعب الأوروبية".. من هو اللاعب الذي يضعه الزمالك على راداره في مركز مصطفى شلبي؟

07:00 ص الأحد 22 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    لاعب هانكن السويدي علي يوسف
  • عرض 7 صورة
    لاعب هانكن السويدي علي يوسف
  • عرض 7 صورة
    لاعب هانكن السويدي علي يوسف
  • عرض 7 صورة
    لاعب هانكن السويدي علي يوسف
  • عرض 7 صورة
    لاعب هانكن السويدي علي يوسف
  • عرض 7 صورة
    لاعب هانكن السويدي علي يوسف
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تشهد الفترة الماضية تراجعًا في المستويات التي يظهر بها الجناح الأيسر بصفوف الزمالك مصطفى شلبي.

وتزامن ذلك مع تقرير نشرته صحيفة FotbollDirekt السويدية، يُشير إلى اهتمام مسؤولي الزمالك بالتعاقد مع الجناح الأيسر التونسي الدولي بصفوف نادي هانكن السويدي علي يوسف.

وأشار التقرير ذاته إلى أن النادي السويدي لا يمانع لرحيل لاعبه صاحب الـ 24 عامًا بمقابل يتراوح مابين مليون و100 ألف دولار إلى مليون و400 ألف دولار.

ويُعد اللاعب الذي وُلد في السويد من ناشئي نادي هانكن؛ إذ تم تصعيده للفريق الأول قبل 5 مواسم.

ونجح اللاعب الذي يُجيد كذلك اللعب بمركز المهاجم في جذب انتباه المنتخب التونسي الأول الذي انضم له في عام 2021 حين كان يبلغ حينها 20 عاماً.

وشارك اللاعب بقميص منتخب تونس في 5 مباريات، فيما شارك بقميص الفريق الأول بناديه السويدي بـ 86 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالها 22 هدفًا وصنع 4.

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