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موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

08:00 ص الأحد 22 ديسمبر 2024
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يطل فريق الأهلي مجددًا على جماهيره ولكن هذه المرة بدوري أبطال أفريقيا حين يلتقي بنظيره الجزائري شباب بلوزداد.

ويستضيف الأهلي نظيره شباب بلوزداد عند السادسة من مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2 وعبر قناة أون تايم سبورت مجاناً عبر التردد الأرضي.

ويمتلك الأهلي قبل المباراة 4 نقاط في رصيده يحتل بهم المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة بفارق نقطة عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثالث.

وتضم المجموعة كذلك نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي المتصدر بـ 5 نقاط والذي خاض مباراة الجولة الثالثة أمام ستاد أبيدجان الإيفواري المتذيل للترتيب برصيد نقطة.

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