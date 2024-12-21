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بعد بلاغ للنائب العام.. محمد عادل حكما لمباراة في دوري المحترفين المصري

11:11 م السبت 21 ديسمبر 2024

الحكم الدولي محمد عادل

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمد عادل حكما لمباراة وادي دجلة ومنتخب السويس في الجولة 14 من دوري المحترفين المصري.

وكان قد تعرض محمد عادل لأزمة بسبب تسريب صوتي له مع حكم الفيديو ميدو سلامة، أثناء مراجعته لأحد الحالات الجدلية لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

ووصلت الأزمة إلى قسم الشرطة، بعدما قرر الحكم تحرير محضر ضد إبراهيم فايق مقدم برنامج "الكورة مع فايق"، زاعما أن التسريب الصوتي التي تم إذاعته مفبرك.

وبعدها أعلن إبراهيم فايق التقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد عادل، موضحا عبر حسابه الرسمي: "‏اليوم تشرفت بأن كنت في النيابة العامة المصرية، تقدمت من خلال المستشار والصديق العزيز أشرف عبدالعزيز ببلاغ للنائب العام، ضد الحكم محمد عادل اتهمته فيه بالسب والقذف والتشهير والتحريض، ادعيت مدنيا ضده بمبلغ تعويض مؤقت قدره مليون وواحد جنيه مصري، ذلك بعد أن تراجع عن أقواله السابقة وأعترف وأقر بصحة المقطع الصوتي الذي تمت إذاعته في البرنامج".

وأضاف: "‏تقدمت ببلاغ آخر اتهمته فيه بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها، بعد أن عرض علي فيديو جديد من غرفة الفار في حرم النيابة العامة يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية".

واختتم: "هذا مع تأكيدي على أنني لم يكن ولن يكون هناك أي خلاف شخصي مع الكابتن محمد عادل ولم اتهمه حتى اليوم بأي شبهة فساد".

وفي يوم الأحد 1 ديسمبر، أعلن مجدي المتناوي، المستشار القانوني لنادي البنك الأهلي، تقدمه ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الحكم محمد عادل.

وبعدها بيومين، تمسك الحكم محمد عادل، بأقواله أمام نيابة الشؤون الإقتصادية خلال جلسة الاستماع لأقواله في البلاغ المقدم منه بشأن أزمة التسريب الصوتي لمباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وأكد الحكم أن التسريب الصوتي مفبرك وليس له، وقدم أسطوانة لجهات التحقيق بها مقطع صوتي للحديث الذي دار بينه وبين حكم تقنية الفيديو ميدو سلامة.

حكام مباراة وادي دجلة ومنتخب السويس

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الحكم محمد عادل إبراهيم فايق الزمالك والبنك الأهلي وادي دجلة ومنتخب السويس
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