لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
15:00

المصري

جميع المباريات

إعلان

"اعتدنا الضغط وعدلت أخطاء اللاعبين".. ماذا قال مارسيل كولر قبل مباراة شباب بلوزداد؟

02:21 م السبت 21 ديسمبر 2024

كولر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل شباب بلوزداد ضيفا على الأهلي، في السادسة مساء غدا الأحد، على ستاد القاهرة الدوري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "المباراة صعبة وفريق شباب بلوزداد قوي، ولكن الأهلي اعتاد على الضغط والفريق قادرا على تحقيق الفوز".

وأضافت: "قمت بتعديل أخطاء اللاعبين، بسبب إهدار الفريق السهلة، وأدركنا أن هناك شيئا ما خطأ، تم تعديله".

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

كولر النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان