"اعتدنا الضغط وعدلت أخطاء اللاعبين".. ماذا قال مارسيل كولر قبل مباراة شباب بلوزداد؟

كتبت-هند عواد:

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل شباب بلوزداد ضيفا على الأهلي، في السادسة مساء غدا الأحد، على ستاد القاهرة الدوري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا.

وقال كولر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "المباراة صعبة وفريق شباب بلوزداد قوي، ولكن الأهلي اعتاد على الضغط والفريق قادرا على تحقيق الفوز".

وأضافت: "قمت بتعديل أخطاء اللاعبين، بسبب إهدار الفريق السهلة، وأدركنا أن هناك شيئا ما خطأ، تم تعديله".

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