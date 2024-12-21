مدرب شباب بلوزداد: الأهلي اهتم بأدق تفاصيل استضافتنا.. ونريد على الأقل التعادل أمامه

كتب ـ رمضان حسن:

توجه المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري، عبدالقادر عمراني، بالشكر لإدارة النادي الأهلي على الاستقبال.

وقال عمراني، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عُقد اليوم السبت:"شكرًا لإدارة النادي الأهلي على الاستقبال العظيم لقد اهتموا بأدق التفاصيل باستضافتنا".

وأضاف المدير الفني لفريق شباب بلوزداد:"نريد تحقيق نتائج إيجابية على ستاد القاهرة أمام نادي كبير مثل الأهلي".

وتابع مدرب الفريق الجزائري:"علينا أن نعود بنتيجة التعادل على الأقل من القاهرة، ولتحقيق ذلك ينبغي أن نحافظ على التركيز والهدوء، وألا نضيع الكرة ونحترم التعليمات والثقة بالقدرة على تسجيل الأهداف".

وأتم عمراني تصريحاته بقوله:"أنا لست كاهن لأتوقع فوز فريقي أو التعادل أمام الأهلي ولكن سنبذل قصارى جهدنا للخروج بأفضل نتيجة".

ويحل فريق شباب بلوزداد ضيفًا على نظيره الأهلي مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

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