"بعد مشادته مع الرواس".. ماذا قدم عصام الحضري طوال مسيرته كلاعب؟

كتبت-هند عواد:

أثار عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دخوله في مشادة كلامية مع اللاعب العماني أحمد الرواس.

ودخل عصام الحضري في مشادة كلامية مع الرواس، أثناء ظهوره في برنامج "المجلس"، الذي يبث عبر فضائية الكأس القطرية، وقال الخضري: "أنا أسطورة زي خوفو وخفرع ومنقرع والحضري، فهمت قصدي، اقفل الكتاب و متتكلمش تاني".

ورد أحمد الرواس، قائلًا: "انت كل شويه تقول أنا أسطورة، انت أسطورة في بلدك مش في العالم"، ليرد الحضري: "انت هتهزر، فوق أنا أسطورة في العالم، انت مخدتش كأس آسيا مع منتخب عمان، إنت آخرك بتخرج من دور الثمانية أو دور الـ16، اقعد ساكت".

ولعب عصام الحضري للعديد من الأندية، أبرزها الأهلي والزمالك والإسماعيلي والتعاون السعودي وسيون السويسري.

وبدأت مسيرة الحضري مع الأهلي، عام 1996، حينما انضم للفريق من دمياط، واستمر مع الفريق حتى 2008، حينما قرر الاحتراف في الدوري السويسري.

وخلال مسيرة الحضري مع الأهلي حقق العديد من البطولات، أبرزها الدوري المصري 8 مرات، كأس مصر 4 مرات، السوبر المصري 5 مرات، دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، السوبر الأفريقي 3 مرات.

ولعب الحضري 331 مباراة مع الأهلي، استقبل 204 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 208 مباريات، فيما لعب مع منتخب مصر 135 مباراة، استقبل خلالها 126 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 63 مباراة.

وحقق الحضري 4 بطولات كأس أمم أفريقيا، مع منتخب مصر، وشارك في بطولة كأس العالم 2018.

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