"فوقوا قبل ما تخرب حرام عليكم الزمالك".. ياسمين نوح تعلق على أنباء انتقال دانا شوقي إلى الأهلي

كتبت-هند عواد:

علقت ياسمين نوح قائدة سيدات الزمالك للكرة الطائرة سابقا، على أنباء انتقال دانا شوقي لاعبة الأبيض السابقة، إلى صفوف الأهلي الغريم التقليدي.

وانتشرت أنباء في الساعات الأخيرة، تشير إلى أن الأهلي حصل على توقيع دانا شوقي لاعبة مارك بولو اليوناني حاليا والزمالك سابقا.

وكتبت ياسمين نوح، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "دانا احمد شوقي أحسن صانعة ألعاب في بطولة أفريقيا للمنتخب والأندية، وفي الدوري اليوناني، رجعت على الأهلي؟، ده في مصلحة مين؟".

وأضافت: "دي تمشي ازاي؟ بالإضافة إلى تدعيمات الأهلي بـ2 محترفين على أعلى مستوى وصفقة اللاعبة آية النادي، انتوا جيتوا على الجاهز بعد ما الواحد تعب في تكوين فريق بطل، فوقوا شوية قبل ما تخرب، حرام عليكم الزمالك".

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