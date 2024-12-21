"محترف بدوري أوروبي".. تقرير يكشف عن اهتمام الزمالك بضم نجم عربي

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن وجود اهتمام من قِبل نادي الزمالك بالتعاقد مع الجناح التونسي بصفوف هاكين السويدي علي يوسف.

صحيفة FotbollDirekt السويدية، ذكرت عبر تقرير لها اليوم السبت، أن مسؤولي نادي الزمالك يرغبون ضم اللاعب التونسي الدولي الذي يمتلك عروضًا من الدوري الأمريكي خلال يناير المقبل.

وذكرت الصحيفة ذاتها أن نادي هاكين السويدي لن يمانع رحيل لاعبه الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري مقابل مليون و100 ألف دولار إلى مليون و400 ألف دولار.

اللاعب صاحب الـ 24 عاماً شارك بقميص فريقه السويدي خلال الموسم الجاري في 5 مباريات بتصفيات دوري المؤتمر الأوروبي سجل خلالها هدفين.

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