أحمد سليمان يُجيب.. هل أخطر "كاف" زيزو بتتويجه بأفضل لاعب بأفريقيا؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عما تردد بخصوص إخطار الاتحاد الأفريقي (كاف) للاعب فريقهم أحمد سيد "زيزو" بتتويجه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا ثم خسارته لها.

وكان زيزو بجانب نجم الأهلي حسين الشحات يتنافسان مع حارس مرمى صنداونز الجنوب أفريقي ويليامز للفوز بالجائزة خلال الحفل الذي نظمه الاتحاد الأفريقي (كاف) بدولة المغرب ولكن حصدها الأخير.

وأشار سليمان، في تصريحات لفضائية إم بي سي مصر، مساء الجمعة، إلى أن من تواجد في الحفل كان احترامًا لدعوة الاتحاد الأفريقي (كاف)، مضيفًا:"تلقينا دعوة بحضور رئيس النادي حسين لبيب وأحمد زيزو ولا أعلم حقيقة حدوث تواصل من كاف مع أحمد زيزو لإبلاغه بالفوز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة مثلما أشيع".

ونوه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إلى أن اللاعب فور عودته من المغرب انتظم بالمعسكر المغلق للفريق وشارك أمام سيراميكا كليوباترا.

وأتم سليمان تصريحاته بالتشديد على أن زيزو كان يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2024، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لم يكن ليشعر بالضيق إذ فاز بها حسين الشحات.

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