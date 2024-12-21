ملف مصراوي.. حادث عبدالواحد.. صافرة مصرية بخليجي26.. مهرجان أهداف نسائي للأحمر



كتبت - نهى خورشيد

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة أمس الجمعة، نستعرضها خلال السطور التالية:

عبدالواحد السيد يتعرض لحادث سير (صورة)

تعرض عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك اليوم الجمعة، لحادث سير أدي إلى تحطيم سيارته. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)



صلاح يكتسح.. كل ما تريد معرفته عن الجولة 17 من فانتازي الدوري الإنجليزي

خاص ـ خروج لاعب الأهلي من حسابات كولر خلال مباراة شباب بلوزداد

كشف مصدر عن موقف الظهير الأيمن بصفوف الأهلي، عمر كمال عبد الواحد، من المشاركة بمباراة شباب بلوزداد الجزائري. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)



الدوي المصري.. الجونة يحقق فوزه الأول بالموسم بهدف قاتل في مرمى إنبي

حقق فريق الجونة فوزه الأول بالموسم الجاري من بطولة الدوري بهدف نظيف على نظيره إنبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامس من الدوري. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)



مصدر يوضح لمصراوي حقيقة اقتراب مدرب المنتخب السابق من نادي الشباب السعودي

كشف مصدر حقيقة اقتراب المدير الفني البرتغالي السابق لمنتخب مصر روي فيتوريا من تدريب نادي الشباب السعودي. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)



حكم مصري في مباريات الجولة الأولى بكأس الخليج

تشهد مباراة منتخب قطر والإمارات بالجولة الأولى من كأس الخليج تواجد حكمًا مصريًا. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)



سيدات الأهلي تعدن للانتصارات بـ11 هدفا

فاز الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، على بالم هيلز، بنتيجة 11-0، في المباراة التي جمعت بينهما، منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري للسيدات. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)





"بعد وفاتها بأيام".. الحضري يتذكر والدته برسالة مؤثرة (صور)

وجه عصام الحضري حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، رسالة مؤثرة إلى والدته بعد أيام من وفاتها.(لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)





"لا نجده بأنديتنا الوطنية".. بدر بانون يكشف سبب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

تحدث المحترف المغربي السابق بصفوف الأهلي والحالي بصفوف قطر القطري، بدر بانون عن سبب تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا. (لمتابعة المزيد من التفاصيل اضغط هنا)



