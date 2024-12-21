بحضور نجوم الرياضة .. عقد قران وزفاف الزميل محمد خيري

القاهرة ـ مصراوي:

أقيم مساء أمس الجمعة حفل زفاف الزميل محمد خيري الصحفي بقسم الرياضة بموقع مصراوي.

وحضر حفل الزفاف العديد من الزملاء يتقدمهم الكاتب الصحفي محمد سمير فريد رئيس التحرير المناوب لمؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع "مصراوي ويلا كورة والكونسلتو وشيفت" بجانب محمد يسري مدير تحرير موقع يلا كورة والصحفيين بموقع مصراوي محمد القرش، يوسف محمد، هند عواد.

وشهد حفل الزفاف كذلك حضور العديد من نجوم الرياضة على رأسهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أحمد سليمان بجانب عضو مجلس إدارة الزمالك السابق أحمد مرتضى منصور ولاعب الزمالك السابق وائل القباني وكذلك عدد كبير من النقاد الرياضيين يتقدمهم علاء عزت وعمر الدرديري وأحمد شوقي صلاح ومحمد مطاوع.

وشهد أحمد مرتضى منصور على عقد القران.

ويتقدم موقع مصراوي بالتهنئة للزميل متمنيًا له التوفيق في حياته المستقبلية.



