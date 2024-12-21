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ميلان يعود لطريق الانتصارات بالفوز على فيرونا

01:05 ص السبت 21 ديسمبر 2024

ميلان

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق ميلان بهدف نظيف على مستضيفه هيلاس فيرونا خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الإيطالي.

وسجل هدف اللقاء لاعب ميلان تياني ريندرز بعد مرور 56 دقيقة من اللقاء.

وعاد بذلك فريق ميلان لطريق الانتصارات بالدوري الإيطالي بعدما تعادل في الجولة الماضية سلبيًا أمام جنوى وخسر بثنائية مقابل هدف أمام أتالانتا بالجولة السابقة لها.

ورفع فريق ميلان رصيده إلى النقطة 26 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما توقف رصيد فيرونا عند النقطة 15 في المركز 17.


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