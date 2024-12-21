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"سرقة هواتف وانسحاب وفوز الأهلي بأول ديربي".. حصاد الدوري المصري للسيدات 2024

07:00 ص السبت 21 ديسمبر 2024
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    انسحاب الطيران من مباراة مسار_2
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    حلا لاعبة مسار من المباراة الداخلية بعد انسحاب دلفي_4
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    انسحاب دلفي من الدوري المصري للسيدات_3
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    ساندرين محترفة مسار_6
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    حلا ومايا لاعبتي مسار من مباراة الطيران_5
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    سياراة إسعاف مباراة الأهلي وإنبي_8
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    سلميزي لاعبة الزمالك من مباراة المقاولون العرب_7
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    سياراة إسعاف مباراة الأهلي وإنبي0_9
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    لاعبات أكاديمية الأهلي في ملعب دلفي_11
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    لاعبات الأهلي من عملية الإحماء قبل مباراة إنبي_12
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    انسحاب الاتحاد السكندري من مباراة مسار_1
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    لاعبات مسار من مباراة الطيران_14
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    فوز البنك الأهلي على دلفي_10
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    من عملية الإحماء قبل مباراة إنبي1_17
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    منة طارق لاعبة الأهلي_18
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    ممر شرفي من سيدات دلفي لتوت عنخ آمون_16
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    مهيرة لاعبة مسار من مباراة اتحاد بسيون_20
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    نورا مندور حارسة الزمالك_21
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    نورا مندور حارسة الزمالك0_22
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    نورا مندور حارسة الزمالك1_23
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    لاعبات مركز شباب البرجاية 6_13
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    منة طارق لاعبة الأهلي0_19
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كتبت-هند عواد:

تفصلنا أيام قليلة على نهاية عام 2024، العام الذي شهد انطلاق موسم استثنائي من الدوري المصري للسيدات، بالمشاركة الأولى للأهلي والزمالك.

وبدأ الموسم الاستثنائي من الدوري المصري للسيدات، بديربي تاريخي، يجمع بين الأهلي والزمالك، سجلت فيه شاريتي روبن لاعبة الأهلي، أول هدف في تاريخ الديربي، فيما كان الإنذار الأول من نصيب رودينا عبد الرسول.

وانتهى أول ديربي جمع بين الأهلي والزمالك، بفوز سيدات الأحمر، بنتيجة 2-1، وشهدت نفس الجولة، واقعة طريفة، بإلغاء مباراة إنبي ودلفي، بسبب تأجير ملعب المباراة لأكاديمية النادي الأهلي.

وشهدت الجولات التالية، العديد من الوقائع الغريبة، أبرزها استبعاد الحكم المساعد الثاني نادين محمد، من مباراة زد والزمالك، لوجود صلة قرابة مع حارسة مرمى الزمالك نورا مندور.

وشهدت نفس المباراة لقطة طريفة لحارسة الزمالك، وهي تمسك بالكرة وتحتضنها قبل أن تسقط من يدها وتمر بجانب المرمى لتقرر أن تُعيد الكرة مرة أخرى إلى الملعب لتُستكمل اللعب ولكن أوقفها الحكم بعد اعتراضات من الجهاز الفني لنادي زد.

ولم تتوقف غرائب المسابقة عند هذا الحد، وبدأت سلسلة من الانسحابات، وبالتحديد في مباراة مسار واتحاد بسيون، بانسحاب لاعبات الأخير، بعد استقبال 7 أهداف في الشوط الأول، وتكرر الأمر في الجولتين التاليتين، ولم يذهب فريقي دلفي والاتحاد إلى ملعب المباراة.

وفي مباراة الأهلي والاتحاد، ومع استقبال الأخير 8 أهداف، أعلن انسحابه من المباراة، وتكرر الأمر مع مسار، بانسحاب لاعبات الطيران بعد استقبال خمسة أهداف.

ولم يشهد الدوري المصري للسيدات، انسحاب الفرق من المباريات فقط، إذ أن فريق الأميرية انسحب من المسابقة قبل انطلاقها بـ24 ساعة، وبعد مرور أربع جولات، لحق به فريق دلفي.

وألغيت مباراة الأهلي وإنبي في الجولة التاسعة، بسبب عدم وجود سيارة إسعاف، شهدت هذه الواقعة تصريحات متبادلة بين شادي محمد المشرف على الكرة النسائية في الأهلي وأيمن الشريعي رئيس نادي إنبي يمكن الإطلاع عليها من هنا.

وفي القسم الثالث من الدوري المصري للسيدات، شهدت مركز شباب البرجاية ومدينة نصر، سرقة هواتف لاعبات الأول، ليذهن بين الشوطين إلى قسم الشرطة، ويحررن محضرا بالواقعة.

حصاد الدوري المصري للسيدات
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