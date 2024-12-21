"سرقة هواتف وانسحاب وفوز الأهلي بأول ديربي".. حصاد الدوري المصري للسيدات 2024

كتبت-هند عواد:

تفصلنا أيام قليلة على نهاية عام 2024، العام الذي شهد انطلاق موسم استثنائي من الدوري المصري للسيدات، بالمشاركة الأولى للأهلي والزمالك.

وبدأ الموسم الاستثنائي من الدوري المصري للسيدات، بديربي تاريخي، يجمع بين الأهلي والزمالك، سجلت فيه شاريتي روبن لاعبة الأهلي، أول هدف في تاريخ الديربي، فيما كان الإنذار الأول من نصيب رودينا عبد الرسول.

وانتهى أول ديربي جمع بين الأهلي والزمالك، بفوز سيدات الأحمر، بنتيجة 2-1، وشهدت نفس الجولة، واقعة طريفة، بإلغاء مباراة إنبي ودلفي، بسبب تأجير ملعب المباراة لأكاديمية النادي الأهلي.

وشهدت الجولات التالية، العديد من الوقائع الغريبة، أبرزها استبعاد الحكم المساعد الثاني نادين محمد، من مباراة زد والزمالك، لوجود صلة قرابة مع حارسة مرمى الزمالك نورا مندور.

وشهدت نفس المباراة لقطة طريفة لحارسة الزمالك، وهي تمسك بالكرة وتحتضنها قبل أن تسقط من يدها وتمر بجانب المرمى لتقرر أن تُعيد الكرة مرة أخرى إلى الملعب لتُستكمل اللعب ولكن أوقفها الحكم بعد اعتراضات من الجهاز الفني لنادي زد.

ولم تتوقف غرائب المسابقة عند هذا الحد، وبدأت سلسلة من الانسحابات، وبالتحديد في مباراة مسار واتحاد بسيون، بانسحاب لاعبات الأخير، بعد استقبال 7 أهداف في الشوط الأول، وتكرر الأمر في الجولتين التاليتين، ولم يذهب فريقي دلفي والاتحاد إلى ملعب المباراة.

وفي مباراة الأهلي والاتحاد، ومع استقبال الأخير 8 أهداف، أعلن انسحابه من المباراة، وتكرر الأمر مع مسار، بانسحاب لاعبات الطيران بعد استقبال خمسة أهداف.

ولم يشهد الدوري المصري للسيدات، انسحاب الفرق من المباريات فقط، إذ أن فريق الأميرية انسحب من المسابقة قبل انطلاقها بـ24 ساعة، وبعد مرور أربع جولات، لحق به فريق دلفي.

وألغيت مباراة الأهلي وإنبي في الجولة التاسعة، بسبب عدم وجود سيارة إسعاف، شهدت هذه الواقعة تصريحات متبادلة بين شادي محمد المشرف على الكرة النسائية في الأهلي وأيمن الشريعي رئيس نادي إنبي يمكن الإطلاع عليها من هنا.

وفي القسم الثالث من الدوري المصري للسيدات، شهدت مركز شباب البرجاية ومدينة نصر، سرقة هواتف لاعبات الأول، ليذهن بين الشوطين إلى قسم الشرطة، ويحررن محضرا بالواقعة.