تصوير ـ محمود بكار:

تواجدت عدد من الشخصيات الرياضية على ريد كاربت حفل توزيع جوائز الأفضل الذي يُقام مساء اليوم الجمعة في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

ولعل أبرز الحضور من الوسط الرياضي الإعلامي وحارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق أحمد شوبير وزوجته وكذلك لاعب الأهلي السابق هاني رمزي ورحاب شقيقة اللاعب محمد صلاح والتي تعمل في مجال الأزياء.

ويشهد الحفل كذلك حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والرياضي، وهو حفل سنوي يقوم بتكريم النجوم على ما قدموه طوال العام.

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