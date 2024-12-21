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"أبرزهم شقيقة صلاح وشوبير وزوجته".. شخصيات رياضية بحفل جوائز الأفضل

12:22 ص السبت 21 ديسمبر 2024
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    الإعلامي أحمد شوبير وزوجته
  • عرض 17 صورة
    الإعلامي أحمد شوبير وزوجته
  • عرض 17 صورة
    خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي
  • عرض 17 صورة
    طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي
  • عرض 17 صورة
    الإعلامي أحمد شوبير وزوجته
  • عرض 17 صورة
    طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي
  • عرض 17 صورة
    63651ace-6611-4d0b-81c6-6d145c6b5ce4
  • عرض 17 صورة
    الإعلامي أحمد شوبير وزوجته
  • عرض 17 صورة
    الإعلامي أحمد شوبير وزوجته
  • عرض 17 صورة
    رحاب شقيقة محمد صلاح
  • عرض 17 صورة
    نجم الأهلي السابق هاني رمزي
  • عرض 17 صورة
    هاني رمزي
  • عرض 17 صورة
    رحاب شقيقة محمد صلاح
  • عرض 17 صورة
    طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي
  • عرض 17 صورة
    خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي
  • عرض 17 صورة
    طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي
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تصوير ـ محمود بكار:

تواجدت عدد من الشخصيات الرياضية على ريد كاربت حفل توزيع جوائز الأفضل الذي يُقام مساء اليوم الجمعة في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

ولعل أبرز الحضور من الوسط الرياضي الإعلامي وحارس مرمى الأهلي والمنتخب السابق أحمد شوبير وزوجته وكذلك لاعب الأهلي السابق هاني رمزي ورحاب شقيقة اللاعب محمد صلاح والتي تعمل في مجال الأزياء.

ويشهد الحفل كذلك حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي والرياضي، وهو حفل سنوي يقوم بتكريم النجوم على ما قدموه طوال العام.

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حفل جوائز الأفضل شقيقة محمد صلاح رحاب محمد صلاح أحمد شوبير وزوجته هاني رمزي
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