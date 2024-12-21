"أبرزهم رفعت وإيهاب جلال".. أبرز الوفيات بالوسط الرياضي خلال عام 2024

شهد العام الجاري 2024 العديد من حالات الوفيات بين الرياضيين؛ حيث عاش الوسط الرياضي حالات من الحزن على فترات متفرقة من العام.

ولعل أبرز حالات الوفاة خلال العام الجاري كانت نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الراحل العامري فاروق بجانب الحالتين الأبرز للاعب المنتخب ومودرن سبورت أحمد رفعت ومدرب المنتخب إيهاب جلال.

العامرى فاروق

البداية كانت في يناير بعد وفاة العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بعد مرور 26 يومًا من العام الجديد؛ إذ ظلّ قرابة الشهرين في المستشفى بعدما دخل في غيبوبة يوم 7 نوفمبر 2023.

العامري الذي رحلّ في عامه الـ 53 شغل منصب نائب رئيس النادي الأهلي في عام 2017 بعدما سبق وتواجد كعضو لمجلس الإدارة من قبل كما توليّ منصب وزير الشباب والرياضة في عام 2012.

أحمد رفعت

وتُوفيّ أحمد رفعت لاعب المنتخب ومودرن فيوتشر الراحل في مطلع يوليو الماضي بعد توقف مفاجيء في عضلة القلب.

وكان أحمد رفعت قد تعرض لتوقف مفاجيء في عضلة القلب خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في شهر مارس 2023 ظلّ على إثرها بالمستشفى حتى غادرها في شهر أبريل 2023 وظلّ تحت الملاحظة في منزله.

محمود صالح

ولم يكن رفعت الوحيد الذي ودع الوسط الرياضي في يوليو؛ إذ رحل لاعب الأهلي الأسبق محمود صالح بنهاية الشهر عن عمر يناهز الـ 64 عاماً.

وكان صالح أحد أبرز مدافعي الأهلي خلال فترة الثامنينات وبداية التسعينات.

صلاح حسني

وفي أغسطس تُوفيّ صلاح حسني لاعب النادي الأهلي السابق والمدير التنفيذي الأسبق للاتحاد المصري لكرة القدم.

صلاح حسني هو والد لاعب الأهلي والمنتخب السابق والفنان الحالي أحمد صلاح حسني.

إيهاب جلال

وفي سبتمبر تُوفيّ إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي والسابق لمنتخب مصر حينها عن عمر يناهز الـ 57 عامًا.

وكان إيهاب جلال قد تعرض قبل ذلك لجلطة في المخ خضع على إثرها لأكثر من عملية جراحية وظلّ بالعناية المركزة حتى تُوفيّ.

محمد شوقي

وشهد شهر نوفمبر وفاة لاعب فريق كفر الشيخ، محمد شوقي عقب توقف قلبه فجأة لمباراة فريقه أمام نظيره الزرقا ضمن منافسات دوري القسم الثاني (ب).

وكان اللاعب قد ظلّ بالمستشفى لعدة أيام بعد الواقعة قبل وفاته.

سمير مرعى

ورحلّ كذلك بشهر نوفمبر ذاته أحد نجوم العصر الذهبي للإسماعيلي سمير مرعي بعد صراع مع المرض.

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