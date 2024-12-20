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حكم مصري في مباريات الجولة الأولى بكأس الخليج

10:41 م الجمعة 20 ديسمبر 2024
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الحكم الدولي محمود عاشور
  • عرض 6 صورة
    الحكم الدولي محمود عاشور
  • عرض 6 صورة
    الحكم الدولي محمود عاشور
  • عرض 6 صورة
    الحكم الدولي محمود عاشور
  • عرض 6 صورة
    الحكم الدولي محمود عاشور
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كتب ـ أحمد عبد الباسط:

تشهد مباراة منتخب قطر والإمارات بالجولة الأولى من كأس الخليج تواجد حكمًا مصريًا.

منتخب قطر سيلتقي نظيره الإماراتي عند التاسعة من مساء يوم غد السبت ضمن منافسات النسخة 26 من البطولة الخليجي.

وأسندت لجنة الحكام بكأس الخليج العربي مهمة التواجد على تقنية الفيديو للحكم المصري محمود عاشور.

وتضم مجموعة قطر والإمارات بخليجي 26 منتخبا الكويت ـ صاحب الأرض ـ ومنتخب عمان.

وتفتتح البطولة بمباراة عند السابعة من مساء يوم غد السبت بين الكويت وعمان.

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