حكم مصري في مباريات الجولة الأولى بكأس الخليج

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"لا نجده بأنديتنا الوطنية".. بدر بانون يكشف سبب تتويج الأهلي بدوري

كتب ـ أحمد عبد الباسط:

تشهد مباراة منتخب قطر والإمارات بالجولة الأولى من كأس الخليج تواجد حكمًا مصريًا.

منتخب قطر سيلتقي نظيره الإماراتي عند التاسعة من مساء يوم غد السبت ضمن منافسات النسخة 26 من البطولة الخليجي.

وأسندت لجنة الحكام بكأس الخليج العربي مهمة التواجد على تقنية الفيديو للحكم المصري محمود عاشور.

وتضم مجموعة قطر والإمارات بخليجي 26 منتخبا الكويت ـ صاحب الأرض ـ ومنتخب عمان.

وتفتتح البطولة بمباراة عند السابعة من مساء يوم غد السبت بين الكويت وعمان.

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"لا نجده بأنديتنا الوطنية".. بدر بانون يكشف سبب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا