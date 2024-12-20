"بدون خمسة نجوم".. قائمة بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري

كتبت - نهى خورشيد

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة اللاعبين التي سيخوض بها مواجهة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

ويحل بيراميدز ضيفًا على الإسماعيلي في المباراة التي تقام في تمام الساعة الثامنة مساء يوم السبت على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن قائمة خمسة نجوم وهم، رمضان صبحي، ومهند لاشين، يوسف أوباما، محمود دونجا ومحمود مرعي.

وجاءت قائمة بيراميدز لموقعة الدارويش كالأتي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.

ويحتل فريق بيراميدز قبل المباراة المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بينما يحتل الإسماعيلي المركز 14 برصيد 4نقاط.