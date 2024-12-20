"لا نجده بأنديتنا الوطنية".. بدر بانون يكشف سبب تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث المحترف المغربي السابق بصفوف الأهلي والحالي بصفوف قطر القطري، بدر بانون عن سبب تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا.

وقال بانون، في تصريحات أوردتها صحيفة البطولة المغربية اليوم الجمعة، إن سبب التتويج المستمر للأهلي بدوري أبطال أفريقيا هو الانضباط، مضيفًا:"وهو أمر لا نجده في أنديتنا الوطنية".

وتابع اللاعب صاحب الـ 31 عامًا:"عندما توّجنا باللقب العاشر من دوري أبطال أفريقيا كانت الجماهير تُطالب بالبطولة رقم 11 عكس مايحدث مع أنديتنا الوطنية حين يفوز فريق بلقب يظل يحتفل لمدة 7 سنوات كاملة".

وأتم المدافع المغربي الدولي تصريحاته بقوله:"الأهلي يضع استراتيجية مع بداية كل موسم لذا يعرف الجميع ما عليه وما له من مسؤوليات سواء لاعبين أو مسؤولين".

وكان اللاعب قد انضم لصفوف الأهلي في موسم 20/21 قادمًا من صفوف الرجاء المغربي قبل أن يرحل بعد موسمين لنادي قطر القطري.

وشارك اللاعب بقميص الأهلي في 52 مباراة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفًا.

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