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رد رسمي من اتحاد جدة على ودية الزمالك

09:04 م الجمعة 20 ديسمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
  • عرض 20 صورة
    أول ظهور للسويسري جروس بتدريبات الزمالك
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أوضح لؤي مشعبي رئيس نادي الاتحاد السعودي حقيقة ما يتم تداوله عن خوض فريقه لمباراة ودية خلال الفترة الجارية مع نادي الزمالك.

وقال مشعبي خلال مقطع فيديو نشره الصحفي السعودي علاء سعيد اليوم الجمعة:"غير صحيح وليس وارد الآن فلا مباراة ودية قادمة حتى المباراة الرسمية ضد الهلال في كأس الملك".

وتشهد البطولات المحلية بالسعودية توقفًا لمشاركة منتخب بلادها في بطولة كأس الخليج 26 التي تستضيفها دولة الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 3 يناير 2025.

ويتصدر فريق الاتحاد جدول ترتيب النسخة الحالية من الدوري السعودي برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال الوصيف بعد مرور 13 جولة.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن المصري المتصدر بعد مرور 5 جولات من المسابقة المحلية.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد نظيره الهلال يوم 7 يناير المقبل ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك.

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اتحاد جدة ضد الزمالك الزمالك اتحاد جدة الدوري السعودي الدوري المصري
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