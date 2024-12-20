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خاص ـ خروج لاعب الأهلي من حسابات كولر خلال مباراة شباب بلوزداد

08:54 م الجمعة 20 ديسمبر 2024
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  • عرض 9 صورة
    عمر كمال عبد الواحد (4)
  • عرض 9 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 9 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 9 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 9 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 9 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 9 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 9 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
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كتب ـ رمضان حسن

كشف مصدر عن موقف الظهير الأيمن بصفوف الأهلي، عمر كمال عبد الواحد، من المشاركة بمباراة شباب بلوزداد الجزائري.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة أن الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قد أخرج اللاعب من حساباته بعد الإصابة التي تعرض لها.

وكان صاحب الـ 30 عاماً قد كشف حقيقة ما يتردد عن الإصابة التي تعرض لها في يده نتيجة مشادة مع أحد زملائه، للاطلاع على التصريحات كاملة.. اضغط هنا

ويستضيف الأهلي نظيره شباب بلوزداد عند السادسة من مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن شباب بلوزداد الثالث.

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عمر كمال عبد الواحد الأهلي ضد شباب بلوزداد الأهلي شباب بلوزداد دوري أبطال أفريقيا
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