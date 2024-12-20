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تقرير يكشف عن أزمة ستواجه ليفربول حال موافقته على شروط محمد صلاح

08:32 م الجمعة 20 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح يحتفل بهدفه في مرمى جيرونا
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح ضد جيرونا
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كشف تقرير عن أزمة ستواجه فريق ليفربول حال موافقته على شروط نجمه المصري محمد صلاح لتجديد تعاقده.

وذكرت صحيفة إكسبريس الإنجليزية، اليوم الجمعة، أن ليفربول ومدرب فريقه آرني سلوت سيواجهان مشكلة عند تجديد التعاقد مع محمد صلاح وهي مشاركة اللاعب في كأس أمم أفريقيا.

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026 وهي الفترة التي ستشهد خوض فريق ليفربول لثمان مباريات حينها في حين ستواجد اللاعب مع منتخب مصر حينها.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن إدارة نادي ليفربول قد وافقت على تجديد عقد محمد صلاح لمدة موسمين بدلاً من موسم واحد كحل وسط بعدما كان يرغب اللاعب في تجديد التعاقد لمدة 3 سنوات في حين كانت إدارة الريدز ترغب في التجديد لمدة سنة.

صاحب الـ 32 عاماً يتوّهج خلال الموسم الجاري مع ليفربول إذ سجل 16 هدفًا خلال 23 مباراة خاضها بمختلف المسابقات فيما صنع 13 هدفًا.

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