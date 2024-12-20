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مصدر يوضح لمصراوي حقيقة اقتراب مدرب المنتخب السابق من نادي الشباب السعودي

08:00 م الجمعة 20 ديسمبر 2024
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  • عرض 10 صورة
    روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر
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    روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    المدرب البرتغالي روي فيتوريا
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    روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر
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    روي فيتوريا
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كتب ـ أحمد فاروق:

كشف مصدر حقيقة اقتراب المدير الفني البرتغالي السابق لمنتخب مصر روي فيتوريا من تدريب نادي الشباب السعودي.

وقال المصدر المُقرب من روي فيتوريا، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة إن ما يتردد عن وجود اتفاق لتدريب نادي الشباب السعودي ليس له أساس من الصحة.

وأضاف المصدر:"المدرب البرتغالي يركز حاليًا مع فريق باناثينايكوس ويريد الاستمرار في أوروبا خلال الفترة الحالية".

وكان نادي الشباب قد أعلن مؤخرًا إنهاء تعاقده مع مدربه البرتغالي فيرتو بيريرا بناءً على طلب الأخير الذي تعاقد معه وولفرهامبتون الإنجليزي.

وكان روي فيتوريا مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلال الفترة من يوليو 2022 حتى فبراير 2024 ثم ظلّ قرابة 8 أشهر بدون نادِ قبل أن يتولى المهمة الفنية لقيادة فريق باناثينايكوس في نهاية أكتوبر الماضي.

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روي فيتوريا الشباب السعودي الدوري السعودي منتخب مصر
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