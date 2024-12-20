مصدر يوضح لمصراوي حقيقة اقتراب مدرب المنتخب السابق من نادي الشباب السعودي

كتب ـ أحمد فاروق:

كشف مصدر حقيقة اقتراب المدير الفني البرتغالي السابق لمنتخب مصر روي فيتوريا من تدريب نادي الشباب السعودي.

وقال المصدر المُقرب من روي فيتوريا، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة إن ما يتردد عن وجود اتفاق لتدريب نادي الشباب السعودي ليس له أساس من الصحة.

وأضاف المصدر:"المدرب البرتغالي يركز حاليًا مع فريق باناثينايكوس ويريد الاستمرار في أوروبا خلال الفترة الحالية".

وكان نادي الشباب قد أعلن مؤخرًا إنهاء تعاقده مع مدربه البرتغالي فيرتو بيريرا بناءً على طلب الأخير الذي تعاقد معه وولفرهامبتون الإنجليزي.

وكان روي فيتوريا مديرًا فنيًا لمنتخب مصر خلال الفترة من يوليو 2022 حتى فبراير 2024 ثم ظلّ قرابة 8 أشهر بدون نادِ قبل أن يتولى المهمة الفنية لقيادة فريق باناثينايكوس في نهاية أكتوبر الماضي.

اقرأ أيضًا:

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

خاص ـ عودة لاعب الأهلي إلى قائمة الفريق أمام شباب بلوزداد