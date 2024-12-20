خاص ـ عودة لاعب الأهلي إلى قائمة الفريق أمام شباب بلوزداد

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خاص ـ خروج لاعب الأهلي من حسابات كولر خلال مباراة شباب بلوزداد

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كتب ـ رمضان حسن

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن موقف حارس مرمى فريقهم مصطفى شوبير من مباراة شباب بلوزداد الجزائري.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة أن المدير الفني لفريق الأهلي مارسيل كولر قد استقر على عودة مصطفى شوبير لقائمته لمباراة شباب بلوزداد.

وكان شوبير كان قد للمشاركة بصورة تدريجية بالتدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

ويستضيف الأهلي نظيره شباب بلوزداد عند السادسة من مساء يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويحتل فريق الأهلي قبل المباراة المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن شباب بلوزداد الثالث.

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