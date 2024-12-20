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فرانك دوما يفشل في أول اختبار مع مودرن سبورت أمام البنك الأهلي

07:27 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

الفرنسي فرانك دوما

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كتبت - نهى خورشيد

استهل الفرنسي فرانك دوما مشواره كمدير فني لفريق مودرن سبورت بخسارة أمام البنك الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

جاء هدف المباراة الوحيد لصالح البنك الأهلي في الدقيقة 44 من الشوط الأول، بأقدام أسامة فيصل من ركلة جزاء، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في مشوار الدوري.

بهذه النتيجة، رفع البنك الأهلي رصيده إلى 5 نقاط ليحتل المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد مودرن سبورت عند 3 نقاط، ليستقر في المركز السابع عشر.

وكان مودرن سبورت تعاقد مع فرانك دوما، لتولي المهمة الفنية للفريق خلفاً لطلعت يوسف.

الفرنسي فرانك دوما المدير الفني لفريق مودرن سبورت البنك الأهلي يفوز على مودرن سبورت فرانك دوما يفشل في أول اختبار
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