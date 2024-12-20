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الدوي المصري.. الجونة يحقق فوزه الأول بالموسم بهدف قاتل في مرمى إنبي

07:00 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

الجونة

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حقق فريق الجونة فوزه الأول بالموسم الجاري من بطولة الدوري بهدف نظيف على نظيره إنبي خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامس من الدوري.

وسجل الجونة هدفه بعد مرور 85 دقيقة عن طريق لاعبه علي الزاهدي.

ورفع فريق الجونة رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 6 في المركز التاسع بجدول الترتيب بعد فوز وثلاث تعادلات وهزيمة.

وتوقف رصيد فريق إنبي عند النقطة 4 في المركز 15 بفارق الأهداف عن غزل المحلة صاحب المركز 16 وكذلك عن الإسماعيلي صاحب المركز 14.

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