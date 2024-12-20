20 صورة من سداسية سيدات الزمالك في مرمى الجونة بالدوري المصري

كتبت - نهى خورشيد

حقق فريق سيدات الزمالك فوزًا على نظيراتهن في الجونة بنتيجة 6-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، على ملعب دار ضباط الوقود، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية.

جاءت أهداف الفارس الأبيض بأقدام كلا من أليس أوجبي "هدفين"، بالإضافة إلى فدوى عصام، شيماء علي، سليمزي بالير، سبيستيا أكوي هدفًا لكل منهن.

بهذا الانتصار، رفعت سيدات الزمالك رصيدهن إلى 24 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري السيدات المصري من 10 مباريات، حيث حققن الفوز في 8 لقاءات بجانب خسارة مباراتين فقط.

على الجانب الآخر، تأتي سيدات الجونة في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط.