الزمالك يُعلن غياب لاعبه عن مواجهة طلائع الجيش

كتب ـ رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك غياب لاعب خط وسط فريقه نبيل عماد "دونجا" عن مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش.

وأوضح الجهاز الإدارة لفريق الكرة بنادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، أن غياب دونجا يأتي لتراكم البطاقات الصفراء، بعدما حصل على البطاقة الثالثة في مباراة سيراميكا كليوباترا بالأمس في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز الثاني برصيد 10 نقاط بفارق نقطة عن المصري المتصدر، فيما يحتل فريق طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

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