عبدالواحد السيد يتعرض لحادث سير (صورة)

كتبت - نهى خورشيد

تعرض عبدالواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك اليوم الجمعة، لحادث سير أدي إلى تحطيم سيارته.

ونشر عبدالواحد السيد عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة من تحطيم سيارته، مع تعليق:"الحمدالله".

وكان الفريق الكروي بنادي الزمالك سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس الخميس على استاد القاهرة الدولي.

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل وذلك ضمن الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.