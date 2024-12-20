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سيدات الأهلي يعودن للانتصارات بـ11 هدفا

05:16 م الجمعة 20 ديسمبر 2024
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    مدرب سيدات الأهلي
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    منة طارق لاعبة الأهلي من مباراة بالم هيلز
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    منة طارق لاعبة الأهلي
  • عرض 8 صورة
    منة طارق لاعبة الأهلي
  • عرض 8 صورة
    مها الدمرداش حارسة الأهلي من مباراة بالم هيلز
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    نادين محمد لاعبة الأهلي من مباراة بالم هيلز
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    شاريتي روبن لاعبة الأهلي من مباراة بالم هيلز
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كتيت-هند عواد:

فاز الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي، على بالم هيلز، بنتيجة 11-0، في المباراة التي جمعت بينهما، منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري للسيدات.

وجاءت أهداف الأهلي عن طريق كل من، شارتي روبن أربعة أهداف "سوبر هاتريك"، ميا داردن، حبيبة عمر، منة طارق، لولو نصر، أشرقت عادل، ألكسندرا جورجيڤيتش، حبيبة عصام.

واستعاد الأهلي نغمة الانتصارات، بعد الهزيمة الأولى التي تعرض لها في المباراة السابقة، بالخسارة من مسار بنتيجة 3-1.

النادي الأهلي سيدات الأهلي بالم هيلز الدوري المصري للسيدات
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