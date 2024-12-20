سيف الجزيري: علي معلول أسطورة من أساطير إفريقيا وليس الأهلي فقط
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كتب - محمد القرش:
تغنى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيف الدين الجزيري، بمواطنه على معلول لاعب النادي الأهلي.
وقال الجزيري في تصريحات عبر برنامج كابيتانو مصر: "اللاعب التونسي الذي اتمنى مزاملته في الزمالك، هو محمد علي بن رمضان".
وأردف: "علي معلول ليس أسطورة في النادي الأهلي فقط بل في إفريقيا كلها، وتربطني به علاقة ممتازة".
واختتم مازحا: "ناصر منسي هو الأسطورة "، ناصر لاعب طيب وغلبان واحنا زملاء ومصلحتنا واحدة وبنمثل فريق واحد".
يُذكر أن المهاجم التونسي انضم إلى نادي الزمالك في موسم 2021/22 قادما من المقاولون العرب، في صفقة بلغت قيمتها 660 ألف يورو.
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