سيف الجزيري: علي معلول أسطورة من أساطير إفريقيا وليس الأهلي فقط

محسن صالح: "كولر وافق على يوسف أيمن وكان متمسكا ببقاء موديست"

كتب - محمد القرش:

تغنى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيف الدين الجزيري، بمواطنه على معلول لاعب النادي الأهلي.

وقال الجزيري في تصريحات عبر برنامج كابيتانو مصر: "اللاعب التونسي الذي اتمنى مزاملته في الزمالك، هو محمد علي بن رمضان".

وأردف: "علي معلول ليس أسطورة في النادي الأهلي فقط بل في إفريقيا كلها، وتربطني به علاقة ممتازة".

واختتم مازحا: "ناصر منسي هو الأسطورة "، ناصر لاعب طيب وغلبان واحنا زملاء ومصلحتنا واحدة وبنمثل فريق واحد".

يُذكر أن المهاجم التونسي انضم إلى نادي الزمالك في موسم 2021/22 قادما من المقاولون العرب، في صفقة بلغت قيمتها 660 ألف يورو.

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