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سيف الجزيري: علي معلول أسطورة من أساطير إفريقيا وليس الأهلي فقط

02:55 م الجمعة 20 ديسمبر 2024
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    احتفال سيف الدين الجزيري
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    علي معلول لاعب الأهلي
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    سيف الدين الجزيري
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    علي معلول ومارسيل كولر
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    سيف الدين الجزيري مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
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    على معلول من مران الأهلي (2)
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    سيف الجزيري وزوجته
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    علي معلول
  • عرض 17 صورة
    سيف الجزيري
  • عرض 17 صورة
    علي معلول
  • عرض 17 صورة
    سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك
  • عرض 17 صورة
    علي معلول لاعب النادي الأهلي
  • عرض 17 صورة
    سيف الدين الجزيري
  • عرض 17 صورة
    علي معلول لاعب النادي الأهلي
  • عرض 17 صورة
    النجم التونسي علي معلول
  • عرض 17 صورة
    سيف الجزيري
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كتب - محمد القرش:

تغنى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، سيف الدين الجزيري، بمواطنه على معلول لاعب النادي الأهلي.

وقال الجزيري في تصريحات عبر برنامج كابيتانو مصر: "اللاعب التونسي الذي اتمنى مزاملته في الزمالك، هو محمد علي بن رمضان".

وأردف: "علي معلول ليس أسطورة في النادي الأهلي فقط بل في إفريقيا كلها، وتربطني به علاقة ممتازة".

واختتم مازحا: "ناصر منسي هو الأسطورة "، ناصر لاعب طيب وغلبان واحنا زملاء ومصلحتنا واحدة وبنمثل فريق واحد".

يُذكر أن المهاجم التونسي انضم إلى نادي الزمالك في موسم 2021/22 قادما من المقاولون العرب، في صفقة بلغت قيمتها 660 ألف يورو.

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