محمود الخطيب يحضر تدريبات الأهلي اليوم

كتبت-هند عواد:

حضر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم صباح اليوم بفرع النادي بمدينة نصر.

واجتمع محمود الخطيب، مع لاعبي الأهلي، في مران اليوم، قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها مساء الأحد المقبل، في دوري أبطال أفريقيا.

وشارك محمد الشناوي وبيرسي تاو وعمر كمال ويحيى عطية الله، في مران الفريق الجماعي اليوم، بعد اكتمال شفائهم والاطمئنان على حالتهم من الناحية الطبية.

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