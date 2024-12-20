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محمود الخطيب يحضر تدريبات الأهلي اليوم

02:20 م الجمعة 20 ديسمبر 2024
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    رامي ربيعة من تدريبات الأهلي اليوم
  • عرض 14 صورة
    عمر كمال عبد الواحد من تدريبات الأهلي اليوم
  • عرض 14 صورة
    عمرو السولية من تدريبات الأهلي اليوم
  • عرض 14 صورة
    كريم نيدفيد من تدريبات الأهلي اليوم
  • عرض 14 صورة
    رضا سليم من تدريبات الأهلي اليوم
  • عرض 14 صورة
    محمد الشناوي من تدريبات الأهلي اليوم
  • عرض 14 صورة
    محمود الخطيب من تدريبات الأهلي اليوم
  • عرض 14 صورة
    إمام عاشور من تدريبات الأهلي اليوم
  • عرض 14 صورة
    مصطفى شوبير من تدريبات الأهلي اليوم
  • عرض 14 صورة
    وسام أبو علي من تدريبات الأهلي اليوم
  • عرض 14 صورة
    يوسف أيمن من تدريبات الأهلي اليوم
  • عرض 14 صورة
    محمود كهربا من تدريبات الأهلي اليوم
  • عرض 14 صورة
    مارسيل كولر من تدريبات الأهلي اليوم
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كتبت-هند عواد:

حضر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم صباح اليوم بفرع النادي بمدينة نصر.

واجتمع محمود الخطيب، مع لاعبي الأهلي، في مران اليوم، قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري، المقرر لها مساء الأحد المقبل، في دوري أبطال أفريقيا.

وشارك محمد الشناوي وبيرسي تاو وعمر كمال ويحيى عطية الله، في مران الفريق الجماعي اليوم، بعد اكتمال شفائهم والاطمئنان على حالتهم من الناحية الطبية.

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محمود الخطيب النادي الأهلي الخطيب في مران الأهلي
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