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مصراوي يكشف مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة

02:16 م الجمعة 20 ديسمبر 2024
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    طاهر محمد طاهر من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    طاهر محمد
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    طاهر محمد طاهر في إحماءات منتخب مصر
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    لحظة هدف طاهر محمد طاهر
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    طاهر محمد طاهر
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    طاهر محمد طاهر من وصول بعثة منتخب مصر
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    طاهر محمد طاهر
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    طاهر محمد طاهر
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    طاهر محمد طاهر
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    طاهر محمد طاهر
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كتب - مراسل مصراوي:

تعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طاهر محمد طاهر، للإصابة في مباراة باتشوكا التي أُقيمت مساء يوم السبت الماضي 14 ديسمبر.

وأوضح مصدر "لمصراوي" أنه تم تحديد لطاهر مدة غياب مبدئية 3 أسابيع كحد أقصى، بخلاف المدة التي ابتعد فيها عن التدريبات منذ مباراة باتشوكا.

وقال المصدر إنه سيتم تقييم حالة اللاعب النهائية عقب الأشعة التي سيجريها بمجرد زوال الورم الموجود فوق الركبة.

وأضاف المصدر أن الأشعة الجديدة التي سيجريها كاهر من الممكن أن تقلل مدة الغياب، لأن الورم الموجود حاليا يعيق الجهاز الطبي من تحديد المدة بشكل اوضح.

وكان قد أعلن النادي الأهلي صباح اليوم الجمعة، أن طاهر تعرض للإصابة بتمزق جزئي في العضلة الأمامية في الجزء الخارجي.

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طاهر محمد طاهر الأهلي مدة غياب طاهر الأهلي وباتشوكا
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