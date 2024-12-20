كتب - مراسل مصراوي:

تعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طاهر محمد طاهر، للإصابة في مباراة باتشوكا التي أُقيمت مساء يوم السبت الماضي 14 ديسمبر.

وأوضح مصدر "لمصراوي" أنه تم تحديد لطاهر مدة غياب مبدئية 3 أسابيع كحد أقصى، بخلاف المدة التي ابتعد فيها عن التدريبات منذ مباراة باتشوكا.

وقال المصدر إنه سيتم تقييم حالة اللاعب النهائية عقب الأشعة التي سيجريها بمجرد زوال الورم الموجود فوق الركبة.

وأضاف المصدر أن الأشعة الجديدة التي سيجريها كاهر من الممكن أن تقلل مدة الغياب، لأن الورم الموجود حاليا يعيق الجهاز الطبي من تحديد المدة بشكل اوضح.

وكان قد أعلن النادي الأهلي صباح اليوم الجمعة، أن طاهر تعرض للإصابة بتمزق جزئي في العضلة الأمامية في الجزء الخارجي.

اقرأ أيضًا:

"يغيب عن مباراة بلوزداد".. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة طاهر محمد طاهر

"بينهم علي معلول".. الأهلي يعلن موقف رباعي الفريق المصاب