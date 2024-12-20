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"بينهم علي معلول".. الأهلي يعلن موقف رباعي الفريق المصاب

12:30 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

علي معلول

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كتبت-هند عواد:

كشف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف رباعي الفريق المصاب، من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق.

وقال جاب الله، عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن علي معلول يخضع لاختبارات وقياسات بدنية خلال يومين، لتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

وأضاف، أن محمد هاني يواصل المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي للتعافي من إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الخلفي.

وأوضح جاب الله، أن كريم فؤاد يواصل المرحلة الثانية في البرنامج العلاجي والتأهيلي لإعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي للركبة، فيما يواصل محمد عبدالله تنفيذ البرنامج التأهيلي.

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علي معلول الأهلي النادي الأهلي
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