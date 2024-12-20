"يغيب عن مباراة بلوزداد".. الأهلي يعلن تفاصيل إصابة طاهر محمد طاهر

كتبت-هند عواد:

كشف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة طاهر محمد طاهر لاعب الفريق.

وقال جاب الله، عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن طاهر محمد طاهر أجرى أشعة رنين مغناطيسي، أثبتت إصابته بتمزق جزئي في العضلة الأمامية في الجزء الخارجي.

ويخضع طاهر محمد طاهر، للعلاج، على ان يجري فحوصات طبية جديدة، الأسبوع المقبلأ، للاطمئنان على حالته، وتحديد فترة غيابه.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم، بفرع النادي بمدينة نصر، استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، مساء الأحد المقبل، والتي يغيب طاهر عنها.

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