محسن صالح: "كولر وافق على يوسف أيمن وكان متمسكا ببقاء موديست"

كتبت-هند عواد:

أكد محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق في النادي الأهلي، اختيار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، جميع صفقات الصيف الماضي.

وقال محسن صالح، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "صفقات الصيف تمت بموافقة كولر ومنها يوسف أيمن الذي هو غير مقتنع به الآن، إنه عنيد ولا يقبل النصيحة، كولر كان متمسكا باستمرار أنتوني موديست".

وأضاف: "ولكن تمسكنا نحن برحيله، لأنه لم يقدم أي شيء، الأهلي يمر بمرحلة صعبة مع عقلية كولر. لا بد من أن يغيرها. يجب أن يكون هناك بعض المرونة والعدالة بين اللاعبين".