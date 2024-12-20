لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

إنبي

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

زد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

بلد الوليد

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

- -
21:30

لايبزيج

جميع المباريات

إعلان

رئيس لجنة التخطيط السابق بالأهلي: "قرار زواج اللاعب يجب أن يحدده المدرب"

10:38 ص الجمعة 20 ديسمبر 2024

محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

تحدث محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق في النادي الأهلي، عن طريقة تعامل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر، مع اللاعبين.

وقال محسن صالح، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "للأسف كولر يتعامل مع اللاعب المصري باعتباره أوروبي، والإجازة عند اللاعب المصري تعني "أكل وشرب وسهر"، فهو لم يعد محترفا".

وأضاف: "نحن نحاول زرع عقلية الاحتراف عند اللاعبين، والمدربون الأجانب لا يفهمون اختلاف اللاعب المصري عن الأجنبي".

وأتم تصريحاته: "قرار زواج اللاعب يجب أن يحدده المدرب، ولكن لدينا محمد هاني تزوج في منتصف الموسم بموافقة النادي وغيره أيضا".

محسن صالح الأهلي مروان عطية مارسيل كولر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بسبب الأمطار.. 15 مصابًا في تصادم مروع بين 3 سيارات بالإسكندرية- صور