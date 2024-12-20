رئيس لجنة التخطيط السابق بالأهلي: "قرار زواج اللاعب يجب أن يحدده المدرب"

كتبت-هند عواد:

تحدث محسن صالح رئيس لجنة التخطيط السابق في النادي الأهلي، عن طريقة تعامل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأحمر، مع اللاعبين.

وقال محسن صالح، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "للأسف كولر يتعامل مع اللاعب المصري باعتباره أوروبي، والإجازة عند اللاعب المصري تعني "أكل وشرب وسهر"، فهو لم يعد محترفا".

وأضاف: "نحن نحاول زرع عقلية الاحتراف عند اللاعبين، والمدربون الأجانب لا يفهمون اختلاف اللاعب المصري عن الأجنبي".

وأتم تصريحاته: "قرار زواج اللاعب يجب أن يحدده المدرب، ولكن لدينا محمد هاني تزوج في منتصف الموسم بموافقة النادي وغيره أيضا".