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"هذا المدرب أقنعني".. أحمد ياسر ريان يكشف تفاصيل اقترابه من الزمالك

10:22 ص الجمعة 20 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    أحمد ياسر ريان
  • عرض 7 صورة
    أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا الحالي والأهلي السابق
  • عرض 7 صورة
    أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا كليوباترا
  • عرض 7 صورة
    احمد ياسر ريان
  • عرض 7 صورة
    احمد ياسر ريان
  • عرض 7 صورة
    أحمد ياسر ريان
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كتبت-هند عواد:

كشف أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي السابق والبنك الأهلي الحالي، تفاصيل اقترابه من الانتقال إلى الزمالك في يناير الماضي.

وقال أحمد ياسر ريان، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "الزمالك فاوضني عدة مرات وكنت قريبا للغاية من الانتقال إليه في يناير الماضي".

وأضاف: "تحدثت مع أحمد مجدي مدرب الزمالك وأقنعني بالانضمام للأبيض لكن المفاوضات لم تكتمل، وقررت مغادرة النادي الأهلي بسبب صعوبة حصولي على فرصة".

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أحمد ياسر ريان الزمالك الأهلي البنك الأهلي
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