"هذا المدرب أقنعني".. أحمد ياسر ريان يكشف تفاصيل اقترابه من الزمالك
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كتبت-هند عواد:
كشف أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي السابق والبنك الأهلي الحالي، تفاصيل اقترابه من الانتقال إلى الزمالك في يناير الماضي.
وقال أحمد ياسر ريان، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "الزمالك فاوضني عدة مرات وكنت قريبا للغاية من الانتقال إليه في يناير الماضي".
وأضاف: "تحدثت مع أحمد مجدي مدرب الزمالك وأقنعني بالانضمام للأبيض لكن المفاوضات لم تكتمل، وقررت مغادرة النادي الأهلي بسبب صعوبة حصولي على فرصة".
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