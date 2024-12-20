"هذا المدرب أقنعني".. أحمد ياسر ريان يكشف تفاصيل اقترابه من الزمالك

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كتبت-هند عواد:

كشف أحمد ياسر ريان لاعب الأهلي السابق والبنك الأهلي الحالي، تفاصيل اقترابه من الانتقال إلى الزمالك في يناير الماضي.

وقال أحمد ياسر ريان، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "الزمالك فاوضني عدة مرات وكنت قريبا للغاية من الانتقال إليه في يناير الماضي".

وأضاف: "تحدثت مع أحمد مجدي مدرب الزمالك وأقنعني بالانضمام للأبيض لكن المفاوضات لم تكتمل، وقررت مغادرة النادي الأهلي بسبب صعوبة حصولي على فرصة".

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