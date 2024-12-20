"بعد غرز اليد".. عمر كمال يكشف تفاصيل إصابته

كتب - يوسف محمد:

كشف عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها وحقيقة دخوله في مشادة مع أحد زملائه بالفريق.

وقال عمر كمال في تصريحات عبر قناة الأهلي: "أطالب الناس اللي بتكت أخبار غير صحيحة، أنهم يتأكدوا من هذه الأخبار، قبل أن يكتبوا أمور لم تحدث على الاطلاق".

وأضاف: "عقب انتهاء مران الفريق، اتجهت من أجل الاستحمام قبل أن تنزلق قدمي، مما أدي إلى حدوث جرح في اليد، لذلك فضل الجهاز الطبي اصطحابي إلى المستشفى وكافة الأمور انتهت في نصف ساعة، بعد أن تعرضت لعدة غرز ولكنني لا أعرف عددها".

وتابع: "وكل من يعرفني، يعلم جيداً أنني لا أحب المشاكل ولا يمكن أن أقوم بأي مشكلة مع زميل لي في الفريق وجميع اللاعبين يحترمون بعضهم البعض وكل من يردد هذا الكلام هدفه الأساسي حلق حالة من الضجة حول الفريق".

واختتم كمال تصريحاته: "إن شاء الله سنتمكن من حصد كافة البطولات في الفترة المقبلة وسأتواجد في المران اليوم بشكل طبيعي".

وكان عمر كمنال تعرض لجرح في يده أول أمس الأربعاء، إثر انزلاقه خلال الاستحمام مما أسفر عن جرح في اليد، استوجب تعرض اللاعب لأربع غرز، طبقاً لما تم الإعلان عنه من قبل النادي الأهلي".