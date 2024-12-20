ملف مصراوي.. تعادل جروس في الظهور الأول.. هتافات الأبيض ضد الأحمر.. حمل لاعبات كرة القدم

كتبت - نهى خورشيد:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة أمس الخميس، نستعرضها خلال السطور التالية:

مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا... الأولى لجروس (تغطية خاصة صور وفيديوهات)

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حالياً، نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

ماذا يحدث في حالة حمل لاعبات كرة القدم أثناء اللعب؟.. واقعة مثيرة

زادت شعبية كرة القدم النسائية، خلال الفترة الماضية، وبالتحديد في مصر، مع مشاركة الأهلي والزمالك بالدوري المصري للسيدات، في حدث استثنائي، وينظم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لوائح اللعبة مثل الرجال. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"ذكرى سيئة و 14 ركلة جزاء".. ماذا يفعل أمين عمر في مباريات الزمالك؟

كشف لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم، ويدير أمين عمر اللقاء، حكما للساحة، ويعاونه سامي هلهل مساعد أول، وائل شعبان مساعد رابع وإبراهيم محجوب كحكم رابع، ويأتي محمد الصباحي على تقنية الفيديو "فار" ويعاونه هاني خيري. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

منتخب مصر يحافظ على ترتيبه في تصنيف فيفا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهري للمنتخبات، بعد انتهاء المنافسات الدولية، خلال عام 2024. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

دون فوز.. سيدات الزمالك يودعن كأس العالم للأندية للكرة الطائرة

ودعت لاعبات الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك، بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفشل في تحقيق أي فوز بدور المجموعات. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

تطور جديد في قضية شقيق بول بوجبا بعد تهمة ابتزازه

أصدرت محكمة فرنسا اليوم الخميس، حكمًا ضد شقيق بول بوجبا نجم المنتخب الفرنسي، بتهمة محاولة ابتزازه مع مجموعة من أصدقائه. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

بعد سقوطه في الملعب.. مصدر يكشف تفاصيل حالة لاعب حرس الحدود

كشف عمرو خليل مدير الكرة بنادي حرس الحدود، تفاصيل الحالة الصحية لمحمود ممدوح لاعب الفريق الأول بعد تعرضه لإغماء مفاجئ في لقاء المصري البورسعيدي في الدوري. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

تأثر بقصر قامته.. 15 صورة ترصد رحلة عمر كمال من الشرطة إلى الأهلي ومنتخب مصر

عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق الأول بالأهلي ومنتخب مصر، هو أحد أبرز اللاعبين في كرة القدم المصرية الذين حققوا نجاحات مهنية كبيرة وصولاً إلى النجومية في كرة القدم المصرية. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"بأغنية الناظر".. جماهير الزمالك توجه انتقادات كوميدية لإمام عاشور في لقاء سيراميكا

وجهت جماهير القلعة البيضاء، انتقادات كوميدية لإمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل دقائق من انطلاق لقاء الأبيض أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

ترتيب "جارديان" لأفضل 100 لاعب في العام.. مرموش يظهر للمرة الأولي ومحمد صلاح يتراجع

كشفت صحيفة "جارديان البريطانية" عن قائمتها السنوية لأفضل 100 لاعب في العام، وذلك لموسم 2024، والتي شهدت تواجد النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت لأول مرة في تاريخه. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)