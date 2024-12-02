أحمد شوبير: لو مدرب غزل المحلة محمد يوسف بدلاً من أحمد عيد كنا سمعنا أيه؟

كتب ـ محمد الميموني:

تحدث الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه "حارس الأهلي" عن مشادة أحمد عيد عبد الملك مع حكم مباراة الزمالك وغزل المحلة وطردة من الملعب.

وقال شوبير:" لو كان مدرب فريق غزل المحلة مثلاً كابتن محمد يوسف و كانوا بيلاعبو الأهلي وخسروا النتيجة دي كنا سمعنا أيه واتقال أيه حد يقولي؟".

وأضاف:" لكن الراجل أحمد عيد هيعمل أيه بيلعب من أول دقيقة ناقص واحد وفرقته مش في حالتها وعلى فكرة 10 قصاد 11 ميعنيش النتيجة الكبيرة دي".

واختتم: "الناس الخايبة اللي بتقول أحمد عيد زملكاوي و سايب الماتش للزمالك أيه الكلام ده؟ أكيد كان نفسه يعمل ماتش كويس لكن فرقته مكانتش في حالتها الطبيعية".

وخسر فريق غزل المحلة برباعية نظيفة على يد الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

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