أول رد من جوميز بعد فوز الزمالك على المحلة برباعية

كتب ـ رامي بشاي:

أبدى المدرب البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، سعادته بالفوز الذي حققه على نظيره غزل المحلة برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري.

وأضاف جوميز خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين:"دخلنا المباراة بعقلية هجومية والمباراة كانت من طرف واحد وربما كان غزل المحلة سيظهر بصورة أفضل إذا كان الفريق 11 لاعبًا ولكن نحن ضغطنا بقوة وسيطرنا على المباراة لعبنا في الجبهة اليمني واليسري وسيطرنا علي اللقاء وهذا هو الزمالك الذي أريده".

وتابع المدرب البرتغالي:"عملت مع فيريرا ست نوات وتعلمت منه واحترمه وتحدثه معه آخر أسبوع مرتين ويستحق كل ما وصل له مع الزمالك وطموح الجماهير كبير لأننا الزمالك ومقارنتي بفيريرا أمر يسعدني واجتهد مع الزمالك لتحقيق البطولات".

وأردف:"اللاعبون ليسوا ماكينات لو هناك أمور تشغلهم لن يحققوا المطلوب، ومسؤولو الزمالك يأدون كل ما لديهم ليفكر اللاعبون في الملعب فقط، الزمالك يستطيع أن يحقق الكثير لو كل الأمور تضافرت لإنجاح الفريق وقمنا بالبناء علي هذا الأمر".

وأتم مدرب الزمالك تصريحاته بقوله:"الونش لعب 45 دقيقة في مباراة ودية وأظهر قدرته علي اللعب، الونش تعرض للإصابة بأول تدريب معي والآن يعود من جديد للمشاركة بعد 9 أشهر من الغياب".

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