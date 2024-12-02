كتب ـ محمد الميموني :

كشف لاعب الأهلي السابق والإعلامي أحمد شوبير، كواليس جلسة الصلح بين اللاعبين محمد الشناوي وإمام عاشور.

وقال خلال برنامجه "حارس الأهلي":"النهاردة حصلت جلسة بين محمد الشناوي وإمام عاشور والعلاقة بينهم أفضل ما يكون والبعض افتكر فيه مشادة كلامية وأنا طلعت قولت مافيش خناقة والموضوع كان فيه خروج عن مبادئ الأهلي ويمكن فيه ناس كتير متعرفش يعني إيه مبادئ".

وأضاف:" فلما نقول خروج عن المبادئ أكننا بنتكلم هيروغليفي لإن فيه ناس قاموس المبادئ مش موجوده عندهم وميعرفوش وموصلش ليهم الترجمة بتاعته مش موجودة فمتتعبهمش انك تفضل تشرح لهم يعني ايه مبادئ.

واختتم: " مش أي حد يفهم يعني إيه مبادئ تقوله مبادئ يقولك يعني إيه؟ فمتتعبش نفسك معاه".

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة أورلاندو في مباراة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقا